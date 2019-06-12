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Жириновский заявил, что Украина должна стать частью России

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда станет частью России.

Кроме того, он усомнился в боеспособности ее армии, которая, к слову, уже пятый год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам. Неадекватный спич Жириновский провозгласил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Особа
Володимир Жириновський
Тег
Росія - країна-агресор
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