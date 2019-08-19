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Жириновский пригрозил взять Киев

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова впал в маразм и пригрозил лично приехать в Киев для его взятия.

Более того, нелегитимный депутат Госдумы размечтался, что там прямо на вокзале его будут встречать пионеры с цветами. Неадекватный спич лидера ЛДПР прозвучал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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