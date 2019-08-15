Жириновський погрожує втопити українців у крові: скандальний виступ політика

Скандальний російський політик Володимир Жириновський обурився через те, що Володимир Путін розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Депутат нелегітимної Держдуми назвав це беззмістовним, оскільки війна на Донбасі нібито не припиниться до кінця ХХІ століття. Нахабними погрозами він вибухнув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1"

"Конфлікт на все ХХІ століття! Поки 2019. У 2099 можна буде сказати, що, можливо, колись в ХХІІ столітті можна буде добитися тиші. Тому розмовляти із Зеленським взагалі не можна було телефоном. Я не розумію, чому президент розмовляє! Ми не визнали виборів!" – вибухнув обуреннями Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жириновський знову заговорив про зміну русла Дніпра. Після цього, за його словами, окупований Крим отримає стільки прісної води, що захлинеться нею. Іншу частину України одіозний лідер ЛДПР пригрозив "втопити в крові" за протистояння агресору на Донбасі.

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