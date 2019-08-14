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Жириновский набросился на Путина из-за Зеленского

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.

Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века. Наглыми угрозами он разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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Особи
Володимир Жириновський Володимир Путін
Тег
тероризм
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