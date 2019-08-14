Жириновский набросился на Путина из-за Зеленского

Жириновский набросился на Путина из-за Зеленского2т Читати матеріал російською
Скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.
Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века. Наглыми угрозами он разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
0
0
1
1
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані