Жіноче підприємництво в Україні: гендерні стереотипи

Координаторка громадського альянсу "Політична дія жінок" Ірина Тишко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала Міжнародний день жіночого підприємництва в Україні.

"Причиною того, що жінки не працюють та відмовляються від підприємницької діяльності, є саме материнство. Значна кількість жінок відмовляється від роботи, оскільки вони не мають грошей, щоб оплатити няню, інша частина хоче виховувати дитину самостійно, і є ще одна група жінок, які просто не вірять у себе. А роботодавці у свою чергу не створюють гнучких умов для того, щоб жінка працювала. Я думаю, що і держава могла би піти на зустріч у цьому питанні і підвищити зайнятість жіночу. Я думаю, що це дало би близько 7% приросту до ВВП", - заявила експерта.

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