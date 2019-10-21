Жінки і телебачення: Берлусконі вміє продавати навіть свої ''маленькі слабкості''

Відправившись у відпустку до Італії Юлія Крапівіна не тільки знайомилася з життям середземноморській провінції, а й не забувала робити огляд телебачення. На цей раз - італійського.

Під пильний погляд нашої ведучої потрапив 5 канал друга президента Росії Володимира Путіна, італійського політика і олігарха Сільвіо Берлусконі і виявилося, що нічого подібного на українському телебаченні немає. Вікові провідні, новини одним рядком в гумористичному викладі і навіть вельми відверті для католицької країни ТВ-шоу дуже популярні не тільки у людей старшого покоління, а й у підлітків, аудиторії, яка в Україні практично повністю пішла з ТВ в інтернет.

До речі, сам політик і колишній прем'єр-міністр став об'єктом і головним героєм для італійських кінематографістів, які не пропустили "маленькі слабкості" Берлусконі, перетворивши вчорашні новини в сьогоднішнє ТВ-шоу.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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