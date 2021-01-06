Жінка викинула дитину

Олег Тимченко Відео 15:56, 6.01.2021 Оновлено: 15:59, 6.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський може переглянути питання локдауну в Україні: озвучено деталі й дату

В українському інтернет-магазині відмовилися обслуговувати освітнього омбудсмена держмовою

Бродський: у разі таємної вакцинації Шмигаль і Радуцький мають піти у відставку

Хитров – про коронавірус: у США стояли фури з трупами. Україна просто не знає, що таке перша хвиля

Митрополит Драбинко: Росія визнає ПЦУ. Бліцінтерв'ю до другої річниці Томосу