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3 вересня • оновлено в 10:56
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Жінка носила немовля по центру Києва в картатій сумці

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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