Жертва буревію у Вінниці: Obozrevatel News о 10:00 від 11.03.2019

Жертва буревію у Вінниці

У Вінниці поліція розслідує обставини загибелі 11-річної дівчинки. Напередодні, під час сильного урагану дерево впало на дитину, коли вона з матір'ю стояла на автобусній зупинці. Потерпілу забрала швидка допомога, однак та померла прямо у кареті

Затримали учасника сутичок у Черкасах

Одразу три статті Кримінального кодексу інкримінують учаснику сутичок у Черкасах – представнику "Нацкорпусу" Дмитру Кухарчуку. За словами адвоката, його підзахисного затримали лише за 15 годин після інциденту, а тому вважає це порушенням.

Зростання цін в Україні

В Україні за лютий на кілька відсотків здорожчали продукти харчування. Цифри підрахували у Державній службі статистики. Продукти харчування, безалкогольні та алкогольні напої здорожчали на майже один відсоток. Тютюнові вироби – на майже два.

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