Жертва буревію у Вінниці: Obozrevatel News о 10:00 від 11.03.2019

Жертва буревію у Вінниці: Obozrevatel News о 10:00 від 11.03.201970Читати матеріал російською
Жертва буревію у Вінниці
У Вінниці поліція розслідує обставини загибелі 11-річної дівчинки. Напередодні, під час сильного урагану дерево впало на дитину, коли вона з матір'ю стояла на автобусній зупинці. Потерпілу забрала швидка допомога, однак та померла прямо у кареті
Затримали учасника сутичок у Черкасах
Одразу три статті Кримінального кодексу інкримінують учаснику сутичок у Черкасах – представнику "Нацкорпусу" Дмитру Кухарчуку. За словами адвоката, його підзахисного затримали лише за 15 годин після інциденту, а тому вважає це порушенням.
Зростання цін в Україні
В Україні за лютий на кілька відсотків здорожчали продукти харчування. Цифри підрахували у Державній службі статистики. Продукти харчування, безалкогольні та алкогольні напої здорожчали на майже один відсоток. Тютюнові вироби – на майже два.
Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".