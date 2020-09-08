Жданов: у Путіна є конкретна мета зриву перемир'я на Донбасі, Україна себе підставила

Вадим Колодійчук Політика 19:00, 8.09.2020

Зрив перемир’я на Донбасі має прямий зв'язок із початком політичного сезону в Україні. Кремль буде тиснути на керівництво країни, зокрема на президента Володимира Зеленського.

В ситуації, що склалася, українська сторона не може поновити бойові дії на сході. Водночас РФ збільшить потужність обстрілів, щоб завдати максимальних втрат. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Жданов.

З чим можна пов’язувати це загострення на Донбасі? Адже майже місяць не було серйозних інцидентів, але зараз ми бачимо, що нібито відбувається повернення до ситуації, що була два місяці тому.

– Нічого несподіваного не відбулося. Справа в тому, що і я, і деякі експерти казали, що це перемир’я – до початку політичного сезону в Україні. Щойно розпочнеться політичний сезон, перемир’я буде зірвано в будь-який спосіб для того, щоби відновити бойові дії.

Це єдиний важіль, за допомогою якого Російська Федерація на сьогоднішній день може тиснути на політичне керівництво України.

Тобто це загострення відбувається насамперед тому, що депутати повернулися до роботи? Треба пов’язувати тиск Росії на парламент України з тим, що необхідно просувати певні рішення?

– Абсолютно правильно. У серпні, коли всі були на канікулах, не мало ніякого сенсу вести обстріли. А сьогодні кожна втрата, кожний убитий боєць – це тиск.

Поговорімо про ці рішення детальніше. В кінці літа почали згадувати про особливий статус, про формулу Штайнмаєра, про воду в Крим. Щодо Донбасу – до яких кроків Кремль підштовхуватиме Київ через загострення?

– Тут не треба нікуди ходити й нікого питати. Пан Козак, представник Російської Федерації по Україні, сказав чітко і ясно – вони очікують від нас змін до Конституції, де буде прописано всі вимоги, які вони озвучували – особливий статус Донбасу, право вето на зовнішньополітичні та внутрішньополітичні рішення, амністія і таке інше. Якщо я не помиляюсь, він все це чітко пояснив на початку цього перемир’я.

"Це перемир’я було до початку політичного сезону в Україні"

Через це загострення намагатимуться протиснути через парламент зміни до Конституції? Але ж зараз народні обранці кажуть, що в жодному разі за це не голосуватимуть. Тоді як Росія може посилити свій тиск на Україну?

– Вони тиснуть на політичне керівництво...

Путін не для того починав війну, щоб так просто її припинити. Тому вона і продовжується.

Чи можна пов’язувати загострення на Донбасі з тим, що цього літа Крим дуже відчував брак води. Там навіть перейшли до погодинного постачання.

– Я би взагалі це питання не пов’язував із ситуацією на Донбасі. Справа в тому, що Російська Федерація прекрасно існує в Криму сьомий рік, і ніякої води в будь-які посушливі літа їм не було потрібно.

Росія на сьогоднішній день не збирається відновлювати сільське господарство. На решту потреб для населення і для військових вистачає. Підприємства їх не цікавлять. Вони розвивають інфраструктуру і таке інше.

Якщо би їм була потрібна вода, повірте, вони б вирішували це питання влітку 2014 року, коли була можливість взяти Маріуполь, піти на Мелітополь і таке інше.

Пробити цей коридор суходолом?

– Так. У них, найімовірніше, не вистачило сил або не стояло таке політичне питання щодо води. 6 років вони терпіли, а тут…

До речі, люди в Криму завжди були в умовах, коли вода постачалася за графіком. Останні роки її намагалися давати цілодобово.

Тобто питання постачання дніпровської води до Криму зараз для Кремля не на часі?

– Ні. Чомусь це питання найбільше порушують наші політики і маніпулюють суспільством цим питанням.

"Путін не для того війну починав, щоб так просто її припинити"

Наостанок – чого чекати на Донбасі восени? Адже політичний сезон у розпалі, трохи менше ніж 2 місяці залишається до виборів – якщо вони відбудуться, якщо в деяких регіонах їх не будуть переносити.

– Я думаю, на Донбасі відбуватиметься посилення конфронтації і збільшення потужності обстрілів, щоб завдати нам максимальних втрат. Іншого виходу я не бачу.

І що тоді робити українській владі, Збройним силам? Нагадаю – чергові зони розведення, зони розмінування погоджені.

– Розумієте, ми не просто ухвалили рішення про перемир’я – ми зробили великий політичний крок, який не має зворотної дії. Ми оголосили про всеосяжне припинення вогню.

На сьогоднішній день ми не можемо відновити бойові дії. У зриванні режиму тиші нас будуть звинувачувати, а їх не будуть. Тому що "тієї сторони" на сьогодні не існує. Хто така "та сторона" – ніхто не знає.

До речі, Російська Федерація підкреслила, що вони не є стороною конфлікту – це перше. І друге – що вони не беруть на себе зобов’язання щодо виконання домовленостей "тією стороною".

З "тією стороною" ми не укладаємо прямих домовленостей. Тоді з ким ми домовились, про що домовились і хто відповідальний за виконання?

Тому вони можуть почати обстріли у будь-який момент і будь-якої потужності.

Виходить, самі з собою домовилися, самі себе підставили?

– Так. Ми 6 років це й робимо, на жаль.

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