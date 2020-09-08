Жданов: у Путіна є конкретна мета зриву перемир'я на Донбасі, Україна себе підставила

Зрив перемир’я на Донбасі має прямий зв'язок із початком політичного сезону в Україні. Кремль буде тиснути на керівництво країни, зокрема на президента Володимира Зеленського.

В ситуації, що склалася, українська сторона не може поновити бойові дії на сході. Водночас РФ збільшить потужність обстрілів, щоб завдати максимальних втрат. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Жданов.

– З чим можна пов’язувати це загострення на Донбасі? Адже майже місяць не було серйозних інцидентів, але зараз ми бачимо, що нібито відбувається повернення до ситуації, що була два місяці тому.

– Нічого несподіваного не відбулося. Справа в тому, що і я, і деякі експерти казали, що це перемир’я – до початку політичного сезону в Україні. Щойно розпочнеться політичний сезон, перемир’я буде зірвано в будь-який спосіб для того, щоби відновити бойові дії.

Це єдиний важіль, за допомогою якого Російська Федерація на сьогоднішній день може тиснути на політичне керівництво України.

– Тобто це загострення відбувається насамперед тому, що депутати повернулися до роботи? Треба пов’язувати тиск Росії на парламент України з тим, що необхідно просувати певні рішення?

– Абсолютно правильно. У серпні, коли всі були на канікулах, не мало ніякого сенсу вести обстріли. А сьогодні кожна втрата, кожний убитий боєць – це тиск.

– Поговорімо про ці рішення детальніше. В кінці літа почали згадувати про особливий статус, про формулу Штайнмаєра, про воду в Крим. Щодо Донбасу – до яких кроків Кремль підштовхуватиме Київ через загострення?

– Тут не треба нікуди ходити й нікого питати. Пан Козак, представник Російської Федерації по Україні, сказав чітко і ясно – вони очікують від нас змін до Конституції, де буде прописано всі вимоги, які вони озвучували – особливий статус Донбасу, право вето на зовнішньополітичні та внутрішньополітичні рішення, амністія і таке інше. Якщо я не помиляюсь, він все це чітко пояснив на початку цього перемир’я.

"Це перемир’я було до початку політичного сезону в Україні"

– Через це загострення намагатимуться протиснути через парламент зміни до Конституції? Але ж зараз народні обранці кажуть, що в жодному разі за це не голосуватимуть. Тоді як Росія може посилити свій тиск на Україну?

– Вони тиснуть на політичне керівництво...

Путін не для того починав війну, щоб так просто її припинити. Тому вона і продовжується.

– Чи можна пов’язувати загострення на Донбасі з тим, що цього літа Крим дуже відчував брак води. Там навіть перейшли до погодинного постачання.

– Я би взагалі це питання не пов’язував із ситуацією на Донбасі. Справа в тому, що Російська Федерація прекрасно існує в Криму сьомий рік, і ніякої води в будь-які посушливі літа їм не було потрібно.

Росія на сьогоднішній день не збирається відновлювати сільське господарство. На решту потреб для населення і для військових вистачає. Підприємства їх не цікавлять. Вони розвивають інфраструктуру і таке інше.

Якщо би їм була потрібна вода, повірте, вони б вирішували це питання влітку 2014 року, коли була можливість взяти Маріуполь, піти на Мелітополь і таке інше.

– Пробити цей коридор суходолом?

– Так. У них, найімовірніше, не вистачило сил або не стояло таке політичне питання щодо води. 6 років вони терпіли, а тут…

До речі, люди в Криму завжди були в умовах, коли вода постачалася за графіком. Останні роки її намагалися давати цілодобово.

– Тобто питання постачання дніпровської води до Криму зараз для Кремля не на часі?

– Ні. Чомусь це питання найбільше порушують наші політики і маніпулюють суспільством цим питанням.

"Путін не для того війну починав, щоб так просто її припинити"

– Наостанок – чого чекати на Донбасі восени? Адже політичний сезон у розпалі, трохи менше ніж 2 місяці залишається до виборів – якщо вони відбудуться, якщо в деяких регіонах їх не будуть переносити.

– Я думаю, на Донбасі відбуватиметься посилення конфронтації і збільшення потужності обстрілів, щоб завдати нам максимальних втрат. Іншого виходу я не бачу.

– І що тоді робити українській владі, Збройним силам? Нагадаю – чергові зони розведення, зони розмінування погоджені.

– Розумієте, ми не просто ухвалили рішення про перемир’я – ми зробили великий політичний крок, який не має зворотної дії. Ми оголосили про всеосяжне припинення вогню.

На сьогоднішній день ми не можемо відновити бойові дії. У зриванні режиму тиші нас будуть звинувачувати, а їх не будуть. Тому що "тієї сторони" на сьогодні не існує. Хто така "та сторона" – ніхто не знає.

До речі, Російська Федерація підкреслила, що вони не є стороною конфлікту – це перше. І друге – що вони не беруть на себе зобов’язання щодо виконання домовленостей "тією стороною".

З "тією стороною" ми не укладаємо прямих домовленостей. Тоді з ким ми домовились, про що домовились і хто відповідальний за виконання?

Тому вони можуть почати обстріли у будь-який момент і будь-якої потужності.

– Виходить, самі з собою домовилися, самі себе підставили?

– Так. Ми 6 років це й робимо, на жаль.