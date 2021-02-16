Жданов: Кремль не може рушити вперед на Донбасі

Тетяна Гайжевська Відео 11:23, 16.02.2021

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявив, що фактично активізація бойових дій на Донбасі вже триває. "Далі буде гірше", – попередив він. Проте, за оцінками експерта, через низку об’єктивних причин Кремль не може вдатися до широкомасштабного наступу на Україну.

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