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Жарти, то ж не обіцянки. | Альо, гараж! REBOOT #270

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Ми звісно ж підозрювали, що рано чи пізно ця “прикольна відмазка Банкової” про жарти, десь пролунає. Але, до останнього сподівалися, що її озвучать хлопці з “95-го кварталу”.

Можливо гумористи з “Дизель-шоу”. На крайній випадок хтось із шоу - “Розсміши коміка”. Але те, що у якості тлумача з'явиться цілий представник Президента в Кабміні для багатьох стало “неочікуванчіком”….

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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