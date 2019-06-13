Жарти, то ж не обіцянки. | Альо, гараж! REBOOT #270 466

Ми звісно ж підозрювали, що рано чи пізно ця “прикольна відмазка Банкової” про жарти, десь пролунає. Але, до останнього сподівалися, що її озвучать хлопці з “95-го кварталу”.

Можливо гумористи з “Дизель-шоу”. На крайній випадок хтось із шоу - “Розсміши коміка”. Але те, що у якості тлумача з'явиться цілий представник Президента в Кабміні для багатьох стало “неочікуванчіком”….

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!