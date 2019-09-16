Жахливий запах та смог в Києві: причини

Жахливий запах та смог в Києві: причини44 Читати матеріал російською
У Києві місцеві жителі поскаржилися на жахливий запах гару, через який було складно дихати кілька тижнів. Найгірша ситуація спостерігалася на лівому березі.
Деякі кияни звинуватили у ситуації сміттєспалювальний завод, написало видання "Сегодня".
"Вікна відчинити неможливо. Здається, що пожежа у твоєму домі, настільки сильний був дим. У горлі дере, голова розколюється. Реально страшно", "Найгірше, що не видно жодного вирішення проблеми", – обурилися жителі Дарницького району.
Як повідомили на офіційному порталі Києва, у КМДА версію про завод "Енергія" спростували і запевнили, що там встановлені системи відеоспостереження – кожна людина може побачити реальну ситуацію.
Неприємний запах у Києві пояснили іншими причинами. Зокрема роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів і зростанням випадків загорянь.
"За останній місяць під Києвом трапилося понад 800 пожеж. У порівнянні з минулими місяцями цей показник виріс майже у сім разів", – йдеться у повідомленні.
На сторінці комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook написали, що вулиці Дарницького району почали мити і поливати, щоб не підіймався пил.
"Для цього ми запустили 9 спецмашин... Поливаємо не тільки магістральні дороги, а й невеликі місцеві вулиці... Працюємо в усіх частинах... Масштабне поливання вулиць проводимо через погіршення якості повітря у районі", – зазначили представники "Київавтодору".
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