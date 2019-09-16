Головна Новини
16 вересня • оновлено в 15:54
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Жахливий запах та смог в Києві: причини

44 Читати матеріал російською

У Києві місцеві жителі поскаржилися на жахливий запах гару, через який було складно дихати кілька тижнів. Найгірша ситуація спостерігалася на лівому березі.

Деякі кияни звинуватили у ситуації сміттєспалювальний завод, написало видання "Сегодня".

"Вікна відчинити неможливо. Здається, що пожежа у твоєму домі, настільки сильний був дим. У горлі дере, голова розколюється. Реально страшно", "Найгірше, що не видно жодного вирішення проблеми", – обурилися жителі Дарницького району.

Як повідомили на офіційному порталі Києва, у КМДА версію про завод "Енергія" спростували і запевнили, що там встановлені системи відеоспостереження – кожна людина може побачити реальну ситуацію.

Неприємний запах у Києві пояснили іншими причинами. Зокрема роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів і зростанням випадків загорянь.

"За останній місяць під Києвом трапилося понад 800 пожеж. У порівнянні з минулими місяцями цей показник виріс майже у сім разів", – йдеться у повідомленні.

На сторінці комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook написали, що вулиці Дарницького району почали мити і поливати, щоб не підіймався пил.

"Для цього ми запустили 9 спецмашин... Поливаємо не тільки магістральні дороги, а й невеликі місцеві вулиці... Працюємо в усіх частинах... Масштабне поливання вулиць проводимо через погіршення якості повітря у районі", – зазначили представники "Київавтодору".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини