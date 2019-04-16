Згорів Собор Паризької Богоматері: Obozrevatel News

Згорів собор Паризької Богоматері

У Парижі згорів всесвітньо відомий Нотр-Дам де Парі або ж Собор Паризької Богоматері. Пожежа спалахнула напередодні ввечері. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи у будівлі собору. Пожежа була настільки масштабною, що дим та полум`я бачили ледь не у всіх куточках Парижу.

Савченко і Рубана випустили з-під варти

Надію Савченко, яку підозрюють в організації теракту, разом з Володимиром Рубаном - звільнили з-під варти. Про це повідомила сестра народного депутата Віра Савченко. З її слів, Надію Савченко випустили, оскільки термін їх ув'язнення сплив. А Броварський міський районний суд Київської області не продовжував терміну тримання під вартою

Черкаська гімназія: загрози здоров’ю дітей - немає

Черкаська гімназія №1, де напередодні розпорошили сльозогінний газ - працює. Діти, яким стало зле, все ще перебувають у лікарні. А от тих учнів, які розпилили балончик- знайшли. Їх підозрюють у хуліганстві. За це передбачено до 7 років позбавлення волі

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!