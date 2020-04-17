Згорів ресторан "Нова Земля"

Відео 14:57, 17.04.2020

Ревуцького, 4. Працюють на місці рятувальники і пожежна служба

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