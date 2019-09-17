Згорів будинок екс-голови НБУ Гонтаревої: кому це вигідно

Політичний експерт Олексій Голобуцький прокоментував ситуацію з підпалом будинку Валерії Гонтаревої під Києвом.

На думку експерта, ця ситуація є вигідною самій Гонтаревій, яка проситиме політичного притулку в Британії на фоні звинувачень у виведенні її компанією мільярда доларів з України.

"Ексглава Нацбанку згодом подасть прохання про політичний притулок у Британії. І є велика ймовірність, що вона його отримає. Значить ті, хто підпалив її авто і будинок, досягнули цілі, яку поставила перед собою Гонтарева. Питання перше. Скільки коштує будинок і автівка Гонтаревоі? Не більше одного мільйона доларів США. Питання друге. В яких сумах виведених коштів звинувачують очільницю НБУ та інвесткомпанії ICU її опоненти? Приблизно один мільярд доларів США", – пише Голобуцький на своїй сторінці у Фейсбук.

Експерт зазначив, що Гонтарева вже заявляла про "замовлення", коли її збив автомобіль у Лондоні. Натомість лондонська поліція, дослідивши ДТП, кваліфікувала її як нещасний випадок. До того ж, стверджує він, залякування Гонтаревої не мають жодного сенсу – вона сама не зацікавлена повертатися до України.

"Якщо потрібно, щоб вона повернулася в Україну і дала покази – залякування не потрібні. А Гонтарева – ключовий свідок (щонайменше свідок) за десятками справ. Це вигідно тільки тому (тим), хто вважає, що в Київ вона не повинна повернутися ніколи. І очевидно, що це вигідно самій Гонтаревій. Звичайно, багато чого залежатиме від розслідування української поліції. Поки вона мовчить, а в той же час юристи ексчиновниці готують прохання про політичний притулок. І поки справа буде розглядатися, Гонтарева де-факто буде виведена з-під будь-яких можливостей української Феміди добратися до неї", – додав Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань застосувати до колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої силовий привід на допит. Ексчиновниця фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку з метою одержання неправомірної вигоди". Гонтарева, яка зараз перебуває за межами України, двічі не з'явилася на допит до ДБР і не повідомила причину неявки.

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