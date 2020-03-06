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6 березня • оновлено в 22:53
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"Згода щодо подачі води в Крим вже досягнута": ексчиновник

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Експредставник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля шодо подачі води в окупований Крим.

"Наївно було би вірити в те, що подібні заяви - це ініціатива новогопрем'єр-міністра, спікера або інших чиновників, які можуть їх робити і при цьому абсолютно безкарно залишатися на своїх посадах. Дуже наївно було би так думати, тобто згоду вже досягнуто. Таке згоду можна досягти лише на найвищому рівні. І зараз залишається два питання. Це технічний аспект - потрібно це технічно організувати, первірити споруди, якось юридично владнати по документам, а також потрібно пояснити якось це виборцям, тому що, як ми добре знаємо, рейтинг падає", - заявив Бабін.

"Ну уявіть собі прем'єр-міністра, який хоче постачати воду на окуповану територію. Самостійно! Ви собі такого чиновника уявляєте? Я - ні, вибачте. Це нереально", - додав Бабін.

"Але повторюся, нам про це думати вже пізно. А треба думати про те, як це зупинити. День, коли вода піде на Крим - буде днем відмови України від півострова", - вважає він.

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Борис Бабин
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вы горло друг другу перережете нацисты))))
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