Згадуючи Фріду Кало: у Лондоні покажуть виставку

16 червня у Лондонському музеї Вікторії та Альберта відкривається виставка "Фріда Кало: створюючи свій образ".

Вперше речі відомої мексиканської художниці покажуть за межами її країни і будинку-музею У Койоакані.

У лондонській експозиції - понад 200 особистих речей художниці: від олівця для брів і губної помади, до вишитих нарядів і протеза ноги.

Після смерті Фріди у 1954 році її чоловік Дієго Рівера опечатав всі особисті речі художниці в "Синьому будинку" в Койоакані. Такі "Таємні кімнати" стали надбанням громадськості лише в 2004 році.

Речами Фріди можна милуватися у британській столиці до 4 листопада.