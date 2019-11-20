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20 листопада • оновлено в 22:25
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Зеркаль не зникне з процесів, які вона вела: прогнози дипломата

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Директор Дипломатично академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи буде відставка пані Зеркаль серйозною втратою для України у європейських судах.

"Давайте почнемо з того, що втрати позиції не буде. Питання в тому, як буде переформатований процес продовження справ, які вона вела. Пані Зеркаль - фахівець високого міжнародного класу, яка багато років займалась цим питанням. Але там працює ціла команда юристів і українських, і міжнародних, вони готують позицію, а вона її просто озвучує і відстоює як представник держави. Я думаю, що вона продовжить це робити, просто можливо в іншій якості. Може бути знайдена інша форма. Я не думаю, що вона зникне з цих процесів, оскільки вона їх краще за всіх знає", - заявив Корсунський.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Сергій Корсунський
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