Земля не є товаром, вона є засобом виробництва: екснародний депутат України

Народний депутат 8-го скликання Олег Барна у прямому етері ObozTV прокоментував планову земельну реформу в Україні.

Він заявив, що закордонні фінансові клани мають бажання викупити українську землю.

"Ніхто землю вивозити з України не буде, це правда, але нові власники української землі зроблять все можливе, щоб вижити українців зі своєї землі", - зазначив народний депутат.

"Якщо взяти Швейцарію, то там найбільше у світі референдумів. Але нам треба дорости до їх рівня критичного, а не стадного мислення, а також до відповідного рівня достатку. До того ж, є питання, з яких референдуми взагалі не проводяться - це питання національної безпеки. Земля в Україні - це не є товар. В Україні земля - це є засіб виробництва. а не товар. Якщо ми продаємо засіб виробництва, то за рахунок чого ми будемо виробляти", - заявив Олег Барна

Він також прокоментував журналістську чесність в Україні та скандал навколо колишнього журналіста, а нині народного депутата Дубінського.

"Мені здається, що теперішня влада прийшла на рік не для того, щоб підняти Україну, а для того, щоб її ліквідувати. Це стосується і земельної реформи у тому числі", - заявив Барна.

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