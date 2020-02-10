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10 лютого • оновлено в 19:09
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Земельні баталії в Раді та перша кров Тимошенко: коли приймуть закон про землю

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Політичний експерт, експерт з конституційного права Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував розгляд правок щодо законопроєкту про землю у Верховній Раді України.

"Зараз розглянули 5% правок. Тобто тепер можна порахувати, на скільки це затягнеться. Я думаю, що нам варто очікувати мінісеріал. Я думаю. що це місяць, півтора, а може і два. Але ви розумієте, у чому тут нюанс? Так, є багато правок - але це просто заради правок, щоб затягнути процес", - заявив Москалюк.

На його думку, у затягуванні процесу прийняття закону зацікавлені ті, хто не хочуть, щоб був прийнятий відповідний закон.

"Тут можна зробити поділ на декілька категорій - це ту, хто підтримують ринок землі, тобто 170-180 осіб від "Слуги народу". Друга частина - ті, хто офіційно проти, це "Батьківщина" та "ОПЗЖ". І третій варіант - це ті, хто фактично за ринок землі, але не в такому варіанті, не сьогодні і взагалі невідомо коли", - зазначив експерт.

Він припустив, що знайти необхідні голоси для голосування за цей законопроєкт буде дуже складно.

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Олександр Москалюк
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