Зеленському заспівали про корупціонерів на концерті "Кварталу-95"

Президент України Володимир Зеленський прийшов на концерт "Кварталу 95", який відбувався у Національному палаці мистецтв "Україна" увечері 15 грудня.

Про це у Facebook повідомив журналіст Дмитро Кучер, який опублікував відео з главою держави.

"Володимир Олександрович на концерті Вечірнього Кварталу. Навіть квиток купив і показав його на сцені", – зазначив він.

На записі показано, що ведучі шоу сцени коментують появу президента. Потім Зеленський заходить через сцену, показує в руках квиток та йде на своє місце в залі.

Також на концерті була прессекретарка президента Юлія Мендель, яка виклала в Instagram пісню про "прокурорські посадки".

"Весна прошла, посадок нет, а что зимой – зимой сажать не принято?" – співали перед Зеленським артисти "Кварталу 95".

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