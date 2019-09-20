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20 вересня • оновлено в 17:32
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Зеленському українці довіряють більше, ніж церкві та волонтерам: соцопитування

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Згідно до досліджень Центру Разумкова, яке називалося "Оцінка громадянами ситуації в країні і діяльності влади", президенту України довіряють 79% опитаних.

Це навіть більше, ніж довіра до Збройних Сил України, яким довіряють 74% українців, волонтерам - 69% і рятувальникам - 64%.

Далі йдуть Нацгвардія, добровольчі батальйони, уряд, Рада, ЗМІ, громадські організації і лише потім - поліція.

Найбільше жителі України не довіряють російським ЗМІ (це 80% опитаних), судовій системі в цілому (72% громадян), місцевим судам (66%), комерційним банкам (65%). Більше 50% всіх опитаних не довіряють політичним партіям, прокуратурі, Верховному Суду, Конституційному Суду України, чиновникам, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Нацбанку, антикорупційному суду і профспілкам.

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