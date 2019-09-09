Зеленського хочуть висунути на Нобелівську премію миру

Зеленського хочуть висунути на Нобелівську премію миру161 Читати матеріал російською
Останньому генеральному секретарю ЦК КПРС Михайлe Горбачову запропонували нагородити президента України Володимира Зеленського Нобелівською премією миру.
Про це заявив російський політтехнолог, публіцист і ведучий Станіслав Бєлковський у своїй програмі "Час Бєлковського". На його думку, Зеленський заслуговує винагороди за вдале проведення ним обміну полоненими між Україною і РФ.
"У мене немає ніяких підстав підлещуватися до Володимира Олександровича Зеленського, але я хочу сказати таке. Загалом, те, що він зробив, заслуговує на Нобелівську премію миру", — висловився Бєлковський.
Він переконаний, що саме Горбачов, як лауреат цієї престижної премії, має змогу номінувати на неї українського президента. І зробити це колишній генсек повинен вже в цьому році. Оскільки, вважає ведучий, "не так вже й багато років залишилося, поки Михайло Сергійович може цим правом скористатися".
Пояснив свою пропозицію Бєлковський тим, що обмін 35 політичних в'язнів на рівнозначне число є величезною історичною заслугою нинішнього українського президента.
"До того ж обміняв він їх не на тисячу осіб, як Беньямін Нетаньягу, а лише на 35. Тому я зараз впадаю в абсолютно розгнуздану прозеленську пропаганду та підлабузництво", — констатував він.
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