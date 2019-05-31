Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ і САП: Obozrevatel News

Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Говорили про взаємодію антикорупційних органів і підвищення ефективності їхньої роботи. Глава держави пообіцяв, що буде гарантувати незалежність та захист від втручання в роботу антикорупційних органів.

Глава Генштабу зустрівся з сенатором США

Начальник Генштабу Руслан Хомчак обговорив з сенатором США Робертом Джонсоном Портманом безпекову ситуацію в районі проведення ООС. Також подякував Сполученим Штатам за послідовну підтримку України у протидії агресії з боку Росії. Представники іноземної делегації відвідали Залу пам’яті захисників України, де вшанували пам’ять загиблих воїнів.

Початок будівництва платформи для KYIV BORYSPIL EXPRESS

З міжнародного аеропорту Бориспіль в столицю України - швидко і з комфортом. На станції київскього метро Видубічі розпочали будувати платформи для експреса Київ-Бориспіль. Про це написав у Фейсбуці керівник Укрзалізниці Євген Кравцов. Пише – локацію обрали не випадково. Видубічі стали потужним пересадковим вузлом Києва. Саме тому тут планують створити єдиний логістичний простір. Будівництво платформи мають закінчити до кінця цього року.

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