Зеленський зробив заяву про декомунізацію: коментар історика

Історик, блогер Кирило Галушко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви президента Зеленського щодо потреби називати вулиця іменами героїв, які об'єднують, а не роз'єднують українців.

"Наврядчи перейменування вулиць на честь Бандери і Шухевича в Донецьку викличе захват у місцевого населення, але чим же тоді називати. Кого вважати національним героєм насправді? Народ у нас мудрий, і він під час декомунізації прагнув перейменувати вулицю не на честь когось, а на Квітневу, Сонячну, Місячну, наприклад. І зараз ми бачимо, що ті заяви були не безпідставними, тобто люди у нас мудрі. Але питання зараз лишається відкритим", - заявив історик.

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