Зеленський знову проігнорував телевізійний прямий ефір

Команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського вже як мінімум вдруге зриває домовленості з журналістами про інтерв'ю в прямому ефірі.

На цей раз Зеленський, якого раніше вже дорікали в тому, що він, роздаючи журналістам обіцянки, уникає прямих ефірів, відмовився від участі в програмі "100 хвилин з Оксаною Соколовою" на телеканалі ICTV за кілька хвилин до її виходу в прямий ефір у неділю, 24 березня.

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