Зеленський здав аналізи: Obozrevatel News о 10:00 від 05.04.2019

Зеленський здав аналізи

Підготовка до дебатів триває. Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський сьогодні зранку здав аналізи у приватній лабораторії у Києві. Він прибув туди близько 7:30 і пройшов усі процедури. Після цього у розмові з журналістами розповів, що результати будуть готові за три дні і прийдуть на його пошту.

Кандидати здають аналізи: реакція МОЗ

На обмін викликами між кандидатами у президенти відреагувала і очільниця Міністерства охорони здоров`я Уляна Супрун. Вона розповіла Володимиру Зеленському та Петру Порошенку, де краще здати тест на наркотики та алкоголь.

Кіоски Львова - без алкоголю

Продавати будь-який алкоголь у кіосках віднині під табу у Львові. Відповідну ухвалу прийняли під час засідання сесії 4 квітня депутати Львівської міської ради. Припинити продаж алкоголю кіоски мусять протягом місяця.

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