Зеленський замінив Богдана на Єрмака
В офісі президента заміна фігур. А точніше Володимир Зеленський змінив одного Андрія на іншого.
Від учора офісом президента керує Андрій Єрмак. Сьогодні він дав перший брифінг на новій посаді і відповів аж на 5 запитань. Передував кадровій перестановці цілий політичний трилер. Говорили навіть про трикутник за участю президента, Андрія Єрмака та Андрія Богдана.
Розв'язка наступила неочікувано. І тут більшість цікавить причина таких кадрових ротацій.
Розбиралася у цьому всьому наша Інна Мазуркевич.
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