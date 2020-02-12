Зеленський замінив Богдана на Єрмака

В офісі президента заміна фігур. А точніше Володимир Зеленський змінив одного Андрія на іншого.

Від учора офісом президента керує Андрій Єрмак. Сьогодні він дав перший брифінг на новій посаді і відповів аж на 5 запитань. Передував кадровій перестановці цілий політичний трилер. Говорили навіть про трикутник за участю президента, Андрія Єрмака та Андрія Богдана.

Розв'язка наступила неочікувано. І тут більшість цікавить причина таких кадрових ротацій.

Розбиралася у цьому всьому наша Інна Мазуркевич.

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