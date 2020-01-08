Зеленський встиг повернуться до України: США заборонили польоти над Близьким Сходом

Страшна трагедія, яка сталася минулої ночі в Ірані з українським літаком, знову підняла у несподіваному ракурсі доречність поїздки президента України Володимира Зеленського до Оману.

Політ глави української держави, під час воєнно-політичного загострення у Перській затоці, не був небезпечним, враховуючи той факт, що від учора Федеральним управлінням США з цивільної авіації (FAA) була введена заборона на польоти цивільних літаків над Іраном, Іраком, Перською і Оманским затоками.

Тому постає питання до тих, хто відповідає за безпеку президента України; чи враховують вони зовнішньо-політичну ситуацію у світі, коли дають дозвіл на ті чи інші поїздки глави держави?

А для Офісу самого президента; чи вважають вони, що відсутність на офіційному інтернет-представництві президента України, сайті, інформації про заплановані візити і інформацію про відбуття Зеленського за межі держави, достатньо сильним запобіжником від неприємностей?

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