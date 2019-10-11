Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції

У четвер, 10 жовтня, в Києві в будівлі Kyiv Food Market на вулиці Московській пройшов рекордний 14-годинний пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

Як повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook, на захід акредитувалися понад 300 журналістів.

Зеленський відповідав на запитання журналістів протягом усього дня. Марафон розпочався о 10:00 і закінчився вже після опівночі 11 жовтня. Останнє запитання до глави держави пролунало о 00:10.

Так, президент встановив світовий рекорд за тривалістю пресконференції, побивши результат лідера РФ Володимира Путіна. Відповідний сертифікат йому вручили десь о 18:00.

Представники медіа заходили до Зеленського по 7-10 осіб. Групи міняли одна одну кожні пів години. Всього главі держави поставили приблизно 500 питань.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію пресмарафону Зеленського.

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