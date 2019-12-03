Зеленський виявився міцним середнячком: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував повідомлення про готовність усіх учасників нормандського формату до зустрічі на найвищому рівні.

"Мушу визнати, що можна було очікувати більшого провалу, зважаючи на його досвід. Але Володимир Зеленський виявився міцним середнячком в дипломатії, особливо у зовнішній політиці. Президент орієнтири визначив, президент орієнтири розуміє. На внутрішній арені, тут можна було би дискутувати, тут є певні свої провали, а по зовнішній політиці є фактор професійного підходу, зважаючи на сталість професійної дипломатії", - заявив Семенюк.

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