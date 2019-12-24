Зеленський вимагає знизити ціни на бензин: на скільки впаде ціна

Директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо зустрічі президента Володимира Зеленського із великими компаніями, які ведуть бензиновий бізнес в Україні.

"Я говорив із кількома учасниками цієї зустрічі з боку бізнесу, і такого тону, що потрібно знижувати ціни і т.д., якісь там погрози чи щось подібне, то такого не було. Був абсолютно нормальний діалог, коли голова держави поцікавився, чому у нас, коли долар зростав, то ціни на пальне зростали, в коли долар впав на 15% за рік, то ціни не впали. І сьогодні зранку ми побачили, що є вже зниження ціни на 50 копійок, на гривню, наприклад. Але приємно, що діалог із бізнесом є, адже бізнес вже не знає, кому жалітися на свої проблеми. Ми ж розуміємо, що всі ці цінові перекоси, вони виникають не просто так. В основі цього лежить те, що ринок деформований. Йдеться про те, що в буквально кожному селі, на кожній дорозі, стоїть по бочці газовій або дизельній. А це все тіньовий бізнес, який не платить податки", - заявив Куюн.

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