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Зеленський відвідав шахту ''Лісова'': Obozrevatel News

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Зеленський відвідав шахту "Лісова"

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Глава держави поспілкувався з рідними гірників та висловив їм співчуття. Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих. Крім того, глава держави зустрівся з робітниками шахти "Лісова". Вони поскаржилися на затримки з виплатою зарплати. Після зустрічі з гірниками Зеленський провів нараду щодо аварії та ситуації на шахті. Крім того, він заявив, що скликає засідання РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі. Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня. Обвал породи стався у ніч проти 29 травня. Вибуху не було. Під завалами опинилися два гірника. Їхні тіла дістали на поверхню. Одному із загиблих було 22 роки.

Тим часом прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести розслідування трагедії на шахті "Лісова" на Львівщині. На встановлення причин катастрофи він дав 10 днів, йдеться у Twitter прем`єра. Він пообіцяв надати всю необхідну допомогу, передусім, сім’ям гірників, які загинули.

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