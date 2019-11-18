Зеленський відреагував на скандал із Кварталом 95

Президент України Володимир Зеленський коротко прокоментував скандал навколо хору імені Григорія Верьовки, який висміяв підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

Про це розповів у коментарі Катерині Осадчій актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов.

"Я написав йому: "ну що?". Він сказав: "отож". І все. Це гумор, це жарти. Це жарти, потрібно на це дивитися якось легше. Але мені здається, що, якщо Володимир Олександрович сьогодні не був би президентом країни, цей номер зайшов би, всі б сміялися і не було ані зауважень, ані проблем – нічого", – сказав Пікалов.

За його словами, тепер "Кварталу" доведеться обережніше писати сценарії щодо тих, кого висміюють гумористи, після скандалу, який розгорівся по всій країні.

"Це проблеми цих людей, але після цього випадку, напевно, робитимемо так, щоб нікому не нашкодити, тому що накинулися на хор Верьовки. Вони співають дуже гарно. Вони що, після цього номера погано почали співати", – підкреслив він.

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