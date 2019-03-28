Зеленський відповів на заклик Вакарчука

Кандидат у президенти України і керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський у притаманному йому іронічному стилі відреагував на звернення лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука до українців "не голосувати по приколу".

На офіційній сторінці шоумена в Instagram з'явилося фото, на якому Зеленський разом із іншими учасниками "Кварталу 95" стоять на автозаправці з хот-догами в руках.

"Щоб не бути "по приколу", вирішили бути серйозними, як усі", – йдеться в описі до знімка.

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