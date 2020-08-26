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26 серпня • оновлено в 14:50
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Зеленський в масці побував в McDonald's в Дніпрі

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Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
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