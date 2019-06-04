Зеленський в Брюсселі: дипломат назвав теми, які будуть обговорюватись з лідерами Євросоюзу

Дипломат Андрій Теліженко зазначив, що у свій перший закордонний візит у статусі президента України, який Володимир Зеленський здійснює сьогодні до Брюсселю, він має продемонструвати той зовнішньополітичний вектор, яким буде рухатись країна наступні п'ять років. На його переконання, Євроатлантичний курс залишиться незмінним, але цей рух відбуватиметься на умовах України, про що Зеленський, як нагадав дипломат, заявляв раніше.

Він передбачає, що ця зустріч з новою офіційною владою України у Брюсселі буде для лідерів ЄС ознайомчою та будуть напрацьовані кроки, які будуть реалізовуватись у наступні роки. Серед головних економічних проблем, які за передбаченнями дипломата має обговорити Зеленський, це припинення експорту українського лісу та інші питання, у яких Україна раніше йшла на поступки у перемовинах з Євросоюзом.

Нагадаємо, в рамках візиту до Брюсселю президентом України Володимиром Зеленським заплановані зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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