Зеленський телефонував Трюдо та Джонсону через РФ

Зеленський телефонував Трюдо та Джонсону через РФ59 Читати матеріал російською
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як передає пресслужба глави держави, сторони обговорили питання недопущення Росії в G8 (Велику вісімку).
Зеленський подякував Канаді за рішучу позицію і зазначив, що в ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно змушувати Росію виконувати свої зобов'язання.
"Президент України і прем'єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії і захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції", – йдеться в повідомленні.
Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який також висловив підтримку України в цьому питанні.
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