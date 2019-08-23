Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Зеленський телефонував Трюдо та Джонсону через РФ

59 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як передає пресслужба глави держави, сторони обговорили питання недопущення Росії в G8 (Велику вісімку).

Зеленський подякував Канаді за рішучу позицію і зазначив, що в ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно змушувати Росію виконувати свої зобов'язання.

"Президент України і прем'єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії і захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції", – йдеться в повідомленні.

Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, який також висловив підтримку України в цьому питанні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...