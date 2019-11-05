Зеленський стомився від негативу у соцмережах

Президент України Володимир Зеленський втомився від негативу і дуже болісно його сприймає на свою адресу.

Також він переживає через критику дій чинної влади народом. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Богдан "Українській правді".

"Я більше такий звиклий, я іноді йому кажу: "Перестань читати Фейсбук, перестань читати інтернет, це перекручена інформація. Суспільство не так усвідомлює ті чи інші наші дії". Це 100 відсотків правди. Але для нього це дуже болісно", – повідомив Богдан.

"Він дуже за це переживає. Він дійсно змучений", – додав він.

Богдана розповів, що Зеленський використовує свою популярність для того, щоб виправити імідж України у світі.

"Він дуже сильно старається, весь час кудись їздить, у нього багато міжнародних зустрічей рівня, який Порошенку і не снився. Він дуже популярна уже у світі особа. Оскільки є така зацікавленість, треба якось використовувати на благо держави, залучати інвесторів, запрошувати людей, запрошувати політиків, пояснювати, що в нас відбувається, виправляти імідж держави. А це дуже тяжко. Це дуже багато сил забирає і енергії.", – зазначив він.

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