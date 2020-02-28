Зеленський скликає позачергове засідання ВР: що обговорюватимуть

Народна депутатка України, Слуга Народу Євгенія Кравчук у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала, чи відбудуться перестановки в уряді та посадки, які президент обіцяв на весну.

"Три основні теми позачергового засідання - це, по-перше, звіт усіх правоохоронних органів. Весна вже скоро,а посадок немає. Тому час відповісти на запитання суспільства та самого президента. Друге - це питання кабміну, і третє - це розгляд низки законопроєктів. Ви знаєте, що на сьогодні Рада заблокована розглядом поправок до земельної реформи. Це позачергове засідання, оскільки на пленарних засіданнях ми розглядаємо лише земельні питання", - заявила Кравчук.

Вона зазначила, що звіт відбуватиметься перед парламентом, оскільки Верховна Рада представляє весь народ України.

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