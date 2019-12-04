Зеленський розповів про план переговорів із Путіним

У вівторок, 3 грудня, за участю президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до саміту країн "нормандського формату".

На зустрічі, як повідомила пресслужба ОП, обговорювали та затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Всього таких планів затверджено п'ять. "У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава Української держави дав доручення головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчак найближчим часом відвідати територію проведення Операції об'єднаних сил", – зазначила пресслужба.

Вказується, що Зеленський чітко окреслив позицію про неприпустимість вирішення проблеми окупованих територій військовим шляхом, а тільки політико-дипломатичними методами.

Секретар РНБО Олексій Данилов зі свого боку висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів країна зможе повернути ОРДЛО і припинити військові дії.

"Вирішено, що перед зустріччю в "нормандському форматі" відбудеться засідання РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського", – йдеться в повідомленні.

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