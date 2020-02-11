Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:33
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зеленський розповів подробиці свого президентського життя

153
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому подобається нинішня посада, оскільки він може допомагати людям.

Відвертощами про новий статус він поділився у відео, в якому показав свій звичайний робочий день. Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі Офісу президента.

На початку бесіди інтерв'юер запитав у глави держави, чи подобається йому бути президентом і, якщо так, то чим.

"Так, відповідальністю. Для мене це плюс. Я хочу допомогти. Якщо у тебе є можливості, а президентство дає можливості, де я можу кожен день щось зробити, щоб не просто так я прожив цей день, то мені це подобається", – відповів Зеленський, уточнивши, що через завантаженість зараз може спати максимум по шість годин на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з колективом шахти "Межирічанська" у місті Червоноград на Львівщині Зеленський похвалив сам себе і своє оточення. Заспокоюючи шахтарів з приводу виплати їм заборгованості щодо зарплат і чуток про закриття шахт, глава держави почав запевняти людей в тому, що його влада є нормальною і не повинна викликати сумнівів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини