Зеленський провалив статус України у світі: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко заявив, що провідні гравці на світовій арені понизили Україну у статусі.

Він зазначив, що раніше планувався повномасштабний візит Зеленського до Вашингтону та повноформатні перемовини із президентом Трампом там, але вочевидь, за словами Кравченка, бачення американців змінилося, і там прийняли рішення зустрітись із українським президентом десь у Варшаві.

Кравченко зазначив, що для нього незрозуміла ситуація з українською дипломатією взагалі, оскільки вже протягом кількох місяців Україна не має діючого міністра закордонних справ. Роботу президента України у напрямку міжнародних відносин експерт оцінює, як провальну. Саме так він визначив зустрічі президента України із європейськими лідерами. Візит до Туреччини також, на думку Кравченка, не приніс Україні жодної користі, оскільки Ердоган давно і міцно товаришує з Путіним, використовуючи дружбу з РФ, щоб тиснути на Європу. Кравченко також згадав візит Нетаньягу. Із цього візиту, за словами експерта з міжнародних питань, Україна теж нічого не отримала.

"Дипломатії систематичної не було", - заявив Кравченко

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