Зеленський проти Винника: який прес-конференції українські ТВ-канали віддали перевагу

Вчора український інформаційний простір вирував, обговорюючи дві прес-конференції, які відбулася з різницею в кілька годин.

Вдень, український співак Олег Винник, в супроводі свого продюсера, намагався виправдатися за участь в російській пропагандистській акції "Всім мир", в якій взяли російські та зарубіжні співаки, виконавці та актори, які, в більшості своїй підтримували раніше агресивну політику Кремля, анексію Криму і окупації Донбасу.

Увечері президент України Володимир Зеленський екстрено зібрав журналістів для того, щоб повідомити про те, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи погодила (і підписала) "формулу Штайнмайера".

Яким же мало бути здивування глядачів українських телеканалів, які побачили матеріали журналістів про майбутнє України тривалістю в 60 секунд, тоді як скандалу зі співаком іноді виділяли в 5-6 разів більше ефірного часу.

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