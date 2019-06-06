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Зеленський простимулював депутатів до прийняття законів

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Керівник проектів із питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко зазначила, щодо забезпечення діяльності тимчасових слідчих комісій, парламент давно мав борг і мав врегулювати ці питання на рівні закону. Вона не виключає того, що стимулом для ухвалення цього закону став новий президент України Володимир Зеленський.

Сама процедура усунення з поста президента в порядку імпічменту регулюється Конституцією України. І вся складність, багатоетапність та, головне, нереалістичність цієї процедури, так само закладена в Конституції.

І будь яке регулювання на рівні законодавчого акту, жодним чином не впливає на можливість усунення президента з посади, а головною перешкодою залишається процедура остаточного голосування, для якої потрібна велика кількість голосів народних депутатів.

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Юлія Кириченко
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