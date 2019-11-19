Зеленський прокоментував конфлікт із Тимошенко

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонувала список своїх людей для призначення на вигідні посади в уряді, обіцяючи підтримку "Слузі народу" у Раді.

Однак провладні сили відмовили їй. Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського у Telegram-каналі.

"Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "слугами народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків закінчилася назавжди", – заявив президент.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте чому? Бо зараз їй просто не дають "солоденького", – додав Зеленський.

Пізніше Тимошенко відповіла на таку заяву президента і потролила його.

"Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони зірвали джекпот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", – заявила політик.

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