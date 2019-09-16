Зеленський пояснив вето нового виборчого кодексу

Заступник голови партії Голос Ярослав Юрчишин прокоментував вето, яке наклав на закон про новий виборчий кодекс президент України.

Він наголосив, що це вже третій закон, який ветував президент України разом із законами про хімічну кастрацію та законом про "Пласт", і на думку Юрчишина - три рази за такий короткий термін - це вже певна тенденція. Президент, на його думку, вишукує будь-які можливості для ветування. Якщо ж говорити про закон про новий виборчий кодекс, топричини для ветування цього закону шукати було достатньо легко, адже він був прийнятий ВР одним із останніх, із питаннями до регламентної процедури, із поспіхом та з іншими підставами для ветування.

Щодо законів, які поспіхом та із можливими порушеннями приймає партія "Слуга народу", то тут Юрчишин зазначив, що до своєї рботи важко підходити критично, тому ці закони президент не ветує.

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