Зеленський посварився із ветеранами АТО

Озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, не мають жодного відношення до Збройних сил.

Про це в Facebook заявив пресцентр штабу ООС, зазначивши, що люди перебували в приватному будинку і називали себе добровольцями. Таким чином, вони порушили Закон про операцію Об'єднаних сил.

"Вони не є представниками будь-яких силових відомств або Збройних Сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

"Люди, які спілкувалися з президентом, не належать ні до однієї з наступних категорій, а тому знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка", - повідомили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна розмова Зеленського в Золотому відбулася, як з'ясувалося, з колишнім бійцем "Азова", який нині є головою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Він заявив, що проігнорує зі своїми соратниками рішення головнокомандувача Зеленського про розведення військ і залишиться в Золотому.

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