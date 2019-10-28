Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 16:53
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зеленський посварився із ветеранами АТО

267 Читати матеріал російською

Озброєні люди у військовій формі, з якими в Золотому спілкувався президент України Володимир Зеленський, не мають жодного відношення до Збройних сил.

Про це в Facebook заявив пресцентр штабу ООС, зазначивши, що люди перебували в приватному будинку і називали себе добровольцями. Таким чином, вони порушили Закон про операцію Об'єднаних сил.

"Вони не є представниками будь-яких силових відомств або Збройних Сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

"Люди, які спілкувалися з президентом, не належать ні до однієї з наступних категорій, а тому знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка", - повідомили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна розмова Зеленського в Золотому відбулася, як з'ясувалося, з колишнім бійцем "Азова", який нині є головою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Він заявив, що проігнорує зі своїми соратниками рішення головнокомандувача Зеленського про розведення військ і залишиться в Золотому.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини