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10 січня • оновлено в 16:42
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Зеленський попросив партнерів України надати докази про збиття літака МАУ ракетами

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами низки країн щодо катастрофи українського літака Boeing 737 компанії МАУ.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Офісу президента, зазначивши, що робота спеціальної комісії щодо розслідування аварії триває.

"Сьогодні президент України мав телефонні розмови з лідерами низки країн, зокрема з прем’єр-міністрами Канади та Швеції, Президентом Ірану", – йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що Україна зацікавлена у встановленні істини у цьому питанні.

"Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо ви маєте докази, які допоможуть розслідуванню, просимо надати їх", – зазначили в Офісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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