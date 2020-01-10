Зеленський попросив партнерів України надати докази про збиття літака МАУ ракетами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами низки країн щодо катастрофи українського літака Boeing 737 компанії МАУ.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Офісу президента, зазначивши, що робота спеціальної комісії щодо розслідування аварії триває.

"Сьогодні президент України мав телефонні розмови з лідерами низки країн, зокрема з прем’єр-міністрами Канади та Швеції, Президентом Ірану", – йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що Україна зацікавлена у встановленні істини у цьому питанні.

"Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо ви маєте докази, які допоможуть розслідуванню, просимо надати їх", – зазначили в Офісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

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